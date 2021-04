Objavili fotke »najbolj mučnega« izziva v šovu Sanjski moški (VIDEO)

Tema fotografiranja je bila klasična romantična poroka. Tekmovalkase je preoblekla v nevesto in večkrat poudarila, da ji izziv ni všeč. Kot je dejala, jo moti, ko neznana oseba vstopi v njen osebni prostor. Nejevoljna je bila tudi, ki je bila na Sanjo jezna, ker jo je z neprimernimi izjavami motila pri snemanju.Mnogi so dejali, da je bilo to najbolj mučno snemanje v oddaji in da Sanja ne zasluži napredovanja v drugi krog. Sanjski moškikljub nenehnemu tarnanju na snemanju Sanje ni izločil iz šova.Zdaj so na instagramu Sanjski moški objavili fotografije tega mučnega snemanja in zanimivo je, da so prav lepe. Verjetno gre precej zaslug pripisati fotografinji.Oglejte si fotografije s poročnega snemanja.