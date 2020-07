Znani Slovenec popenil: 16 evrov za to kracarijo?!

Pričeska Jasmina Cerića. FOTO: Jasmin Cerić, Facebook

Obisk frizerja utegne biti stresen. Bodo razumeli, kaj želim, bodo to sploh znali narediti? Vidijo obliko moje glave, mojega obraza, ali znajo zanj tudi izbrati ustrezno pričesko? Vse to so vprašanja, ki se nam porajajo, preden zakorakamo pod škarje. Včasih brez potrebe, kdaj pa tudi upravičeno.Zgornji fotografiji je na svoj facebook zid 'prilepil', nekdanji udeleženec Big Brotherja, ki z zaročenkopričakuje otroka. Kritičen je do frizerke, ki da je svoje delo opravila enako dobro, kot bi ga on sam, ko bi strigel sebe. »Če imate frizerke, ki se šele učijo, potem vsaj dajte polovično ceno ali nekaj. Ne, da dam 16 evrov in da me okoli sprašujejo: 'Kaj to si se sam strigel?'« je potarnal.Na nasvet, da bi lahko frizerki dejal, da naj popravi, kar misli, da je narobe, je odgovoril kar sam: »Ja, vem, lahko bi rekel, naj popravi, ampak če bi mi pokazala tako, da bi videl. Človek se mora priti prav s svojim reflektorjem 'šišat'.«