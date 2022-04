Obeta se še ena slovenska glasbena poroka

Pevka Jasmina Šmarčan je bila še članica Ansambla Navihanke, Samo Kališnik pa član Ognjenih muzikantov, ko sta se spoznala. A iskrica je med njima menda preskočila na koncertu, ko je bil Samo že basist Kvatropircev, Jasmina pa del ženske zasedbe Mjav. Dejansko so prav slednje imele koncert, Kvatropirci pa so bili njihovi gostje, ko sta začutila, da se med njima pretaka posebna energija.

Pred dvema letoma sta bila na poroki Maše in Vilka Freceta.

Najprej je bila le simpatija, pozneje se je iz nje razvila globoka in iskrena ljubezen, ki še vedno traja. Pravzaprav Samo in Jasmina na koruzi živita že dobrih osem let, in najbrž je malce kriva tudi korona, da smo šele te dni na družabnem omrežju prebrali veselo novico. Objavila sta namreč, da sta se zaročila. No, Samo je Jasmini izročil zaročni prstan. Očitno je torej, da sta se koruze naveličala. »... kar imava, sveto je, v pesmih stokrat že odpeto ... Ne bi si mogla lepše zamisliti zaroke ... Najlepše, kot on zna, s pesmijo ... Lepo je s teboj, dragi moj Samo Kališnik.

Pripravljena sem na prve in zadnje sive lase s tabo,« je na družabnem omrežju zapisala Jasmina, ki jo danes spremljamo kot del ženske zasedbe Chicas. Dekleta smo te dni že lahko videli in slišali v oddajah Pri Črnem Petru in V petek zvečer. A tudi zasedba Mjav je še vedno aktualna, Samo pa tudi ni samo kvatropirec, pač pa tudi član zasedbe Fehtarji. Sta pa kot glasbenika oba na skupno pot pospremila že zelo veliko zaljubljenih parov. Zato ne dvomimo, da bosta tudi onadva poskrbela za edinstven dogodek, ki bo vsem ostal v nepozabnem spominu. Nekoč sta v nekem intervjuju namignila, kdo bi lahko igral na njuni poroki, a to izbiro seveda prepustimo njima.

Zaročni prstan na Jasminini roki

Zagotovo pa bodo med svati Kvatropirci, Fehtarji, članice Mjav in skupine Chicas in še veliko drugih glasbenikov, saj je tudi glasbena družina po obeh straneh še veliko širša. Zato ne dvomimo, da to ne bo še ena velika in romantična glasbena poroka. Da je Samo velik romantik, je Jasmini dokazal že pred leti, ko je prav zanjo napisal pesem Do nebes in nazaj, ob kateri se je kar topila.

Je pa morda prednost dolgoletne »koruze« ta, da sta se, kljub temu da sta oba zelo zasedena glasbenika, zelo dobro spoznala, saj sta že pred nekaj leti zaživela skupaj, nad Jasmino pa je navdušena tudi njena bodoča tašča, Samova mama Joži Kališnik, sicer dolgoletna pevka terceta Ansambla bratov Avsenik, kjer je pela ob Alfiju Nipiču in Jožici Svete. Jasmini in Samu želimo mirne priprave na veliki dogodek in se veselimo skupaj z njima.