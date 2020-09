Občudovala podvodni svet (FOTO)

Podvodni svet je zanimiv tudi brez gusarskih zakladov.

Na Soči bo posnela videospot za svojo novo pesem.

Super, da smo bili prisiljeni uživati v lepotah naše države!

slovenska obala ni neznanka. Obiskovala jo je pogosto, nikoli pa na slovenskem morju še ni počitnikovala. Z možem Maksom gresta običajno v tujino, a letos je bilo zaradi korone drugače.»V tujino naju vleče predvsem zato, ker rada odkrivava in spoznavava druge države. Po navadi že v začetku leta načrtujeva, kam bova odpotovala, vendar letos nisva in sva se povsem prilagodila nasvetom epidemiologov. Sicer pa je Slovenija lepa in super se mi zdi, da smo bili Slovenci nekako prisiljeni uživati v lepotah naše države, ki jo po mojem premalo poznamo,« pravi. Letos sta po vikendu na Krasu tako teden dni prvič preživela na počitnicah na slovenskem morju in imela sta se čudovito.»Portorož dobro poznam, tudi zaradi večletnega sodelovanja na festivalu Melodije morja in sonca in mnogih nastopov na obali. Sicer pa ne samo Portorož, temveč vsa slovenska obala dopustnika preseneti prav zato, ker se ti ni treba prilagajati, kot to počnemo v tujini. Preživeti dopust in se hkrati počutiti kot doma je bila zame povsem nova, pozitivna izkušnja.«Na dopustu sta bila z Brigitino mamo in prijateljico. Nastanjeni so bili v izjemno urejenem apartmaju s čudovitim panoramskim pogledom na Portorož in morje. »Kaže, da Slovenec zagotovo ve, kaj Slovenec želi,« meni. »Tako sem bila letos prvič v življenju na plaži s tako čistimi in celo brezplačnimi veceji kot še nikoli,« pohvali.Navdušil jih je izlet z barko. »Na plovbi ob slovenski obali sem bila že pred leti in bilo mi je všeč. Zato sem z veseljem ponovila. Obala z morja je seveda drugačna, vožnja po morju, predvsem z večjimi izletniškimi ladjami, mi že od nekdaj pomeni poseben užitek. Večkrat sem se že udeležila kakšnega piknika z ladjo po Jadranskem morju.«Skozi stekleno dno je Brigita občudovala tudi naš podvodni svet. »Bila sem že na velikem katamaranu na Atlantskem oceanu, ki je imel stekleno dno. Tam smo se poldrugo uro s pospešeno hitrostjo vozili od obale, da smo si lahko ogledali podvodni svet delfinov,« pove. Kaj skriva slovensko morje, pa si je tokrat ogledala prvič. In kakšen je bil izlet, na katerem se je oblečena podala v globine? »Pri nas je obala majhna, a tudi majhne ladje imajo svoj čar. Podvodni svet je zanimiv in barvit,« pove posavska pevka.Z veseljem bi domačo obalo spet obiskala tudi prihodnje leto. Letos sta z možem sprva nameravala znova na Florido, ki ju je navdušila pred devetimi leti. Zaradi razmer so načrti padli v vodo, podala pa se bosta še v Posočje. In to ne le dopustniško, ampak tudi delovno. »Fotografije me na krasno Sočo vabijo, da bi posnela videospot za novo pesem To te prosim. Še ta mesec!«