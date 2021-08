Ob vrnitvi legendarnih rockerjev užival tudi Dragić (FOTO)

Takšno vzdušje je vladalo v soboto.

Bora Djordjević in Benjamin Savšek v družbi Dušana Konde, organizatorja dogodkov na celjski Špici

Prišla sta tudi tudi Violeta Tomič in Željko Cigler.

Znana srbska rock skupina Riblja čorba, ki je bila pred desetletji sinonim odlične rockovske glasbe na območju nekdanje Jugoslavije, na sceni pa je že 43 let, se je po lanski smrti basista in ustanovnega članaočitno pobrala. Zanj so našli zamenjavo,, vodja zasedbe in frontman skupinepa že napoveduje tudi novi album, ki bo izšel do konca leta.Čeprav, kot pravi, vabila za nastope prihajajo z območja celotne nekdanje skupne države, pa je bil njihov koncert, ki so ga minulo soboto pripravili na celjski Špici, v znanem celjskem centru kajak kanu kluba, letošnji edini, za katerega so se dogovorili in tudi zbrali. Na Špico jih je prišlo poslušat okoli tri tisoč oboževalcev, ki so dobili, kar so si želeli – dve uri čiste rock glasbe.Pred tem pa jih je ogrela celjska predskupina Trium, ki prav tako preigrava rock glasbo. Ljudi bi bilo, meni organizator, duša kajak kanu kluba, še več, če nekaterih ne bi zadržalo izvajanje PCT-pogoja. »A živimo pač v epidemiološko občutljivem času, če se ne pokoriš pogojem, ki jih predpiše NIJZ, pač koncerta ali drugega množičnega dogodka ne moreš organizirati.Zato smo tudi mi, še pred koncertom, najeli mobilno enoto celjske bolnišnice, ki je izvajala brezplačna testiranja za vse, ki so želeli na koncert, pa drugih pogojev niso imeli,« je povedal Konda, ki pa je še pred koncertom na Špici gostil tudi olimpijska junaka, zlategain srebrno. Pa tudi legendarnega košarkarja. Vsi pa so bili deležni sprejema, ki takšnim športnim zvezdam pritiče. Prišla je tudi nekdanja uspešna atletinja, na koncertu pa smo opazili tudi dva poslanca, in sicerin celjskegaPa ne le to. Na Špico je prišel naša olimpijca pozdravit tudi častni meščan Celja, ki je lani oktobra dopolnil častitljivih sto let. Srbske rockerje pa očitno rad posluša tudi. Skratka, še en dokaz, da glasba ne ločuje, temveč povezuje ljudi.