Ob smrti velikana Đoleta: Enostavno bom utihnil

Smrt legendarnega glasbenika je pretresla države nekdanje Jugoslavije. Mož, ki je nekaj časa živel tudi v Sloveniji, je pustil pri nas velik pečat.je, kot smo poročali, umrl v 68. letu starosti. Vzrok smrti pa je znan Smrt prijatelja je pretresla: »Bil je velik umetnik ta moj Đorđe. Eden od največjih po umetniški plati in ljudski plati, skozi hrabrost in človeškost. Treba mu je postaviti spomenik. Prišel bi za moj hrbet in mi rekel, prišel si prijatelj. Odpel je nekaj pesmi, me poljubil in izginil. Bil je božanstvo.«Od njega se poslavljajo številni glasbeniki, druge znane osebnosti in ljudje, ki so ga oboževali. Srbski glasbenik, vodja glasbene skupine Bajaga i Instruktori, pa je ob Balaševićevi smrti po pisanju Tanjuga povedal: »Đole je bil eden od simbolov jugoslovanske pop scene in njegove pesmi so bile prepoznavne od Vardarja do Triglava. Težko mi je in nikakor ne morem "obdelati" informacije, da ga ni več. Bil je velik pesnik in ni dvoma, da je njegov odhod velik udarec za našo kulturo.«»Enostavno bom utihnil,« je zapisal slovitiin dodal: Naj bo lahka ta črna zemlja.«pa: »Veliki, legendarni. Takšni kot ti ne umirajo.« Še en priljubljen srbski pevec: »Nismo se poznali. A vse, kar je naredil, tako dolgo, dolgo nihče drug en bo. Kapa dol!«je zapisala: »Žalosten dan za umetnost. Za vse tiste, ki so ga imeli radi in katerim je pustil besedilo večnosti. Veiki Đorđe Balašević, simbol svobode in ljubezni.«Na Twitterju se je od pevca poslovil tudi košarkar. Zapisal je, da moli za njegovo družino, in dodal, naj počiva v miru.»Đole je bil eden največjih svetovnih kantavtorjev, ki je združeval redko lastnost, da je bil istočasno lokalen in univerzalen. Njegova poetika je bila zelo specifična in si enostavno zasluži mesto med najboljšimi,« je za STA povedal. Ob tem je spomnil na njegove štiriurne koncerte, ki so bili pravo doživetje zato, ker je svoje pesmi ne samo pel, znal jih je na zelo svojski in duhovit način tudi napovedati. Bil je povsod zelo priljubljen, ampak njegova priljubljenost je bila po Predinovi oceni takšna, da so ga imeli radi ali pa ga niso marali. »K sreči je bilo veliko več takih, ki smo ga imeli zelo radi,« je še dodal.