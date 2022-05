Ob novi oddaji na nacionalki se je oglasila Peskova: Naj vam "rata" - za dobro nas vseh

Na RTV se je začela predvajati nova informativna oddaja z imenom Panorama, in odkar so napovedali spremembe, se znotraj hiše in tudi v javnosti lomijo kopja. Deljenja mnenja glede informativne oddaje, zmerjanja in številna negodovanja so se pojavila ob napovedi novega informativnega bloka na drugem programu. Ob prvi oddaji pa se je oglasila tudi dolgoletna voditeljica Odmevov Rosvita Pesek, ki je kolegom zapisala:

»Kolegom, ki bodo danes prvič startali s Panoramo, želim sproščeno oddajo, tehnološko svežino in odlične zgodbe. Potem bodo tudi gledalci prišli sami po sebi. Naj vam 'rata' - za dobro nas vseh.«

Nova informativna oddaja Panorama bo vsak delovnik ob 19.55 in 20.55 ponujala gledalcem svež pregled najzanimivejših dogodkov dneva v Sloveniji in tujini ter prinašala poglobljene prispevke in analize, razmišljanja gostov, poročanje novinarjev s terena ter oglašanja posebnih poročevalcev iz svetovnih prestolnic in dopisnikov iz vse Slovenije.

Vodenje bodo prevzeli stari obrazi RTV, med njimi David Urankar, ki ga gledalci najbolj poznajo kot manekena in voditelja oddaj Dobro jutro ter Avtomobilnost. Ekipi se bo pridružila tudi Liza Praprotnik, ki je v jutranji oddaji vodila vreme, tretja pa bo Andreja Gregorič, dolgoletna voditeljica in novinarka informativnega programa.