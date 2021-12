Ob koncu šova v vlogah manekenk (FOTO)

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je v soboto končal sezono blišča, zabavnih ženskih pripomb in druženja ob iskrenih pogovorih, ob izteku tega resničnostnega šova, ki smo ga lahko pri nas gledali prvič, je ena izmed vražjih dam, plesalka Gordana Grandošek Whiddon, predstavila svojo modno kolekcijo, imenovano Mistique.

Kim Božič je perfekcionistka, zato je želela, da je vse videti brezhibno. FOTO: MARKO PIGAC

Gre za praznično kolekcijo večernih oblek z ogromno bleščicami (in pliša), po katerih je ena najboljših slovenskih profesionalnih plesalk in koreografinj tako slavna.

Lahko bi bili sedmi, osmi in deveti član vražje ekipe – Trent Whiddon, Gordanin mož, Marko Pavlović, Katarinin spremljevalec, in Nejc Slokan, spremljevalec Kim Božič. FOTO: MARKO PIGAC

V izložbah so se kot presenečenje pojavile kar vražje dame osebno, javnost pa je instalacijo spremljala z ulice. FOTO: MARKO PIGAC

»24 kosov sem sama zašila v štirinajstih dneh, ko me je kontaktirala Kim Božič, lastnica mariborskega butika Allegria, da bi se prodajala pri njej,« je povedal Gordana in ob tem še razkrila, da se cena njenih kreacij giblje od 100 do 800 evrov.

Carmen Osovnikar in Katarina Benček sta v izložbi srebali martini. FOTO: MARKO PIGAC