O preizpraševanju svobode

V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica smo bili priča premieri melodrame z naslovom In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek. Režiser Matjaž Berger je v njej z novogoriškim igralskim ansamblom in v sodelovanju z novomeškim Anton Podbevšek Teatrom, katerega ravnatelj je, uprizoril obdobje Kocbekovega življenja med letoma 1928 in 1952, opisano v monografiji Andreja Inkreta. Edvard Kocbek ni nikoli skrival, da je glavni podpornik novonastalega družbenega in razrednega gibanja v socializmu, ki je bilo odporniško in hkrati državotvorno. Njegovi tovariši so to vedno dojemali in tudi obsodili kot prekršek, zato je glavni junak kljub izjemno visokim državniškim funkcijam, ki jih je zasedal, nastopil kot umetnik. Prek umetnosti je ubesedil dileme herojskega vojnega obdobja, tudi vojnih obračunov in likvidacij –​ tematiko, ki razvnema in je več kot aktualna še dandanes. Nazorski in etični avtsajder je tako odlična priložnost za izvrstne mlade igralce, ki izvedejo dokumentarno rekonstrukcijo dela dogodkov iz Kocbekovega predvojnega časa, partizanstva in kasnejše povojne tovarišije. Svoj pridih k tematiki zagotovo doda tudi naslov novogoriškega gledališča, leži namreč na Trgu Edvarda Kardelja, Kocbekovega soimenjaka, soborca in tudi člana Osvobodilne fronte. To je bila prva premiera, ki jo je v vlogi nove direktorice novogoriškega teatra doživela Mirjam Drnovšček, ki jo poznamo kot dolgoletno direktorico kranjskega gledališča. Nadomestila je Majo Jerman Bratec, ki se je upokojila.