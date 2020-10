O erotičnih masažah in balkanski mafiji

Ideja o novi knjigi se mu je po glavi podila vse od leta 2016. FOTO: Osebni arhiv

V pisanju zelo uživam. Tako zelo, da se bosta Spencer in Novak gotovo še vrnila.

Pisati je začel v osnovni šoli

Jure Godler se pri vodenju Milijonarja ne zgleduje po slovenskih voditeljih. FOTO: Planet TV

Poznamo ga kot glasbenika, igralca, voditelja, radijski glas in televizijski obraz, predvsem pa kot mojstra komedije. Lani jes Predsednikovo norostjo nase resneje (ne pa tudi prvič) opozoril še kot pisatelj, zdaj pa predstavlja satirično kriminalko Casino Banale. Knjigo, ki jo začneš brati in jo do zadnje strani zelo težko odložiš.»Casino Banale je satirično-vohunski roman, ki se je rodil predvsem iz moje ljubezni do tovrstne literature, vključujoč (ne pa omejeno le na)in. Poskušal sem ubrati stil med njima, torej ne preveč 'over-the-top' in ne preveč političen. V osnovi pa sem ostal zvest principu komedije in komičnega romana, tako da smeha, vsaj upam, bralec v romanu ne bo preveč pogrešal,« pravi avtor, ki tudi sicer po svetu hodi oblečen v dolg dežni plašč in pogosto srka čaj z mlekom v stavbi poleg tiste, v kateri je štab Slovenske obveščevalno-varnostne agencije – Sove. Zato tudi ne preseneča, da je v glavni vlogi napete zgodbe postavil slovensko-britanski tandem špicljev.Jure pravi, da je njegova nova knjiga obvezno branje za vse, ki obožujejo štoraste detektive in špijone. Lik Filipa Novaka prikliče v spomin nesmrtne ikone, kot so Sellersov inšpektor Clouseau, Nielsenov golopištolni Frank Drebin, Atkinsonov Johnny English ali animirani Sterling Archer, ter jih nadgradi s tem, da so liki, lokacije, zapleti, dialogi in zgodba avtohtoni, slovenski, da bolj ne bi mogli biti. »Ideja se mi je po glavi smukala že od leta 2016, a mi je svoj urnik šele pozneje uspelo spraviti pod nadzor in si zagotoviti čas, ki sem ga potreboval, da sem knjigo napisal. V pisanju zelo uživam. Tako zelo, da se bosta Spencer in Novak gotovo še vrnila,« obljublja vsestransko aktivni Brežičan in dodaja, da je Casino Banale predvsem zgodba o prijateljstvu, in tu se giblje tudi njeno glavno sporočilo: življenjske prioritete, cena prijateljstva, pravičnost, vse skupaj pa zasoljeno s pravo mero akcije in humorja.Jure Godler, ki mu pravijo tudi utelešenje renesančnega moškega, je zadnja leta najbolj izpostavljen kot voditelj kvazinovičarskega tedenskega magazina Ta teden z Juretom Godlerjem in nič manj priljubljenega kviza Milijonar na Planet TV. Še preden nas je 36-letnik iz Brežic osvojil z imitacijami v kultni oddaji Radio Ga-Ga in nastopi v satiričnem televizijskem šovu Hri-Bar, je na relaciji Ljubljana–Salzburg osvajal veščine igranja na violino, klavir in glasbenega skladanja ter postal mojster nemških in angleških jezikovnih akrobacij. Ssta kot GodArt prečesala Slovenijo, se predstavila tudi v Los Angelesu in nastopila z, ki je zaigral v priljubljeni Policijski akademiji, v Unionski dvorani. Na RTVS je ustvarjal in vodil oddaje Ugani, kdo pride na večerjo, Kdo si upa na večerjo in Poldnevnik, že 12 sezon je obraz šova Ta teden, od letos tudi Milijonarja. Med letoma 2015 in 2020 je zustvarjal podcast Opazovalnica. Pisati je začel že v osnovni šoli, prvo knjigo izdal leta 2008, lani pa požel veliko zanimanja s tragikomedijo Predsednikova norost, ki opisuje, kaj bi se zgodilo, če bi predsednik republike postal nesposoben za vodenje države zaradi duševne motnje, scenarij, ki ga ustava ne predvideva.