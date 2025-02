Nuška Drašček v ŠOKkastu: Jaz sem potem dva tedna čisto zadeta, ... (VIDEO)

Čeprav smo jo navajeni v pevskih vlogah se je Nuška Drašček prepustila novemu izzivu. V zadnjih tednih jo lahko občudujemo na odru v predstavi Ženske brez filtra in tudi tam sem odlično znajde. Na povabilo Ranka Babića je stopila v čisto nov svet in ni ji žal. »Že to kar ljudje vidijo na odru, je super, ampak dogajanje v zaodrju pa je včasih že bolj zabavno in ni za v javnost,« nam nasmejana razloži Nuška je izjemna umetnica, ki uspešno združuje različne vloge v svojem življenju. Njena strast do glasbe, kuhanja in branja jo bogati ter ji omogoča, da se izraža na različne načine. Njena ustvarjalna kariera je dokaz, da je mogoče združiti različne interese in strasti ter jih prepletati v bogato in izpolnjujoče življenje.

Opera jo spravi v posebno stanje

Ko govori od opere se ji svetijo oči. Nekatere operne vloge, kot sta Carmen in devica Orleanska, so Nuško Drašček globoko zaznamovale. Pripoveduje o čustvenih izzivih, ki jih prinašajo te vloge, in o tem, kako se mora včasih distancirati, da ne bi preveč nosila teh čustev domov. Kljub temu ji te vloge prinašajo globoko zadovoljstvo in občutek izpolnjenosti.

Uživa pa tudi, ko si v tujini ogleda kakšno operno predstavo: »Jaz sem potem dva tedna čisto zadeta, mislim v najbolj pozitivnem smislu, ker sem kar tako: "A vi sploh veste, kaj sem jaz doživela, nimate pojma,"« nam je razkrila. Opera pa ni njena edina pevska ljubezen. Pop vode so ji odpre vrata na oder Popevke, kje je slavila leta 2017. Tekmovala je tudi na odru Eme in se preizkusila v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Glasba je zanjo univerzalen jezik, ki se ga ne da popredalčkati.

Nuška Drašček vedno poskrbi za dobro voljo. FOTO: Marko Feist

O ljubezni skrivnostno

Čeprav je energična Nuška zelo zgovorna pa vseeno nekoliko manj radodarno deli informacije o svojem zasebnem življenju. Ko smo zanjo pripravili časopisni naslov, ki se glasi Zaljubljena slovenska pevka žari od sreče, nam je z nasmehom odgovorila, da je trenutno na 80 odstotkih želene sreče: »Vedno je prostor za izboljšave, ampak tega naslova bom pa tudi jaz vesela.« Spregovorila je tudi o svoji želji, da se preizkusi v diplomaciji, saj je zaključila študij mednarodnih odnosov. Pravi, da verjetno ne bi bila prav uspešna, saj ne zna skrivati čustev in s svojo mimiko obraza pogosto izda, kaj si misli. Več o njenih glasbenih in kuharskih podvigih pa tudi o tem, kako skrbi za svoj čudoviti glas.

