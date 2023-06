Nuša Lesar se je oglasila s porodniške: na sprehodu je bila priča temu dogodku

V začetku meseca smo pisali, da je televizijska voditeljica Nuša Lesar postala mama. Zaradi vročine je čas za sprehod izkoristila v zgodnjih jutranjih, na sprehodu pa je bila priča veselemu dogodku.

»Navsezgodaj zjutraj sem srečala kup razigranih šolarjev in dijakov, ki so proslavljali konec šolskega leta in začetek počitnic. Eni so bili prav luštni in so imeli harmoniko s sabo in peli,« je dejala in začudeno dodala: »No, ignorirala bom, da so nekateri tako zgodaj bili pivo«.

Vsem je zaželela lepe počitnice, sledilcem pa sporočila, da bo šla sama malo zadremat, saj je imela zaradi novorojenčka za seboj naporno noč.