Nuša Lesar podlegla frizerju: sprememba je neverjetna (FOTO)

Kako porabiti bone? To je top 10 hotelov po Tripadvisorju

Če še ne veste, kje in kako bi porabili svoje turistične bone, boste morda našli namig tukaj. Na spletni strani Tripadvisorja smo pobrskali in našli seznam 10 najboljših slovenskih velnes hotelov. Hotele so razvrstili na podlagi podatkov, ki jih imajo. V to so vključene povratne informacije turistov in partnerje, cene, priljubljenost, zasedenost, lokacijo ipd. Med temi hoteli so se znašli