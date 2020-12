Nuša Lesar med oddajo planila v smeh: poglejte, kaj ji je ušpičil

Pustil ji je dve sporočili. FOTO: Voyo.si

V oddaji Svet na Kanalu A je novinarporočal o snegu, ki je zajel Slovenijo. Prispevek, ki je govoril o zimskih radostih, postavljanju gajbic in drugih dogodivščinah, je zaključil tako, da je sodelavkina avto, ki je bil pokrit s snegom, napisal: »Se vidva na sodišču!« Na zadnjo stran avtomobila pa še njeno ime in srček. »Glede na to, da je oboje napisal na moj avto, zdaj ne vem, kaj je zame,« je dejala Nuša in se pri tem dodobra nasmejala.Pozvek se je pošalil tudi, ali je morda tokratno pošiljko poslala vlada, da bi ljudje ostali doma, zaradi snežne odeje pa ne bi mogli zakriti sledi, kam smo šli in koliko nas je bilo.