Nuša Lesar ima strica iz ozadja

Njen stric iz ozadja je Jože Potrebuješ. FOTO: MARKO FEIST

je že vse od leta 2009 prepoznaven obraz informativne oddaje Svet na Kanalu A. Čeprav je od takrat, ko je prvič stopila pred kamere, minilo že nekaj let, se še vedno rada spominja začetkov, zelo živi so tudi spomini na to, kako je sploh prišlo do tega, da se je izza mikrofona lokalnega radia preselila pred kamero komercialne televizije. V eni izmed oddaj je nepričakovano razkrila, kdo je njen stric iz ozadja.»Ko sem še delala na lokalnem radiu, sem imela intervju s Čuki, ko je urednik povedal, da je to zadnji intervju, da je po tem konec,« je povedala in nadaljevala, da je topresenetilo, zato je predlagal, da izkoristi svoje zveze in poznanstva ter ji priskoči na pomoč. Jože je zgodbi pritrdil in povedal, da še danes vidi njene žalostne oči, saj je živela za tisti lokalni radio. Nuša ni pričakovala, da bo to res naredil, a je še v tistem trenutku opravil telefonski klic in programskemu direktorju Pro Plusaposlal njun selfie.Ni minilo dolgo, ko je Nuša dobila klic iz Ljubljane, in že je stala pred Čakarmiševimi vrati in se dogovarjala za delo na televiziji. Kako so se stvari odvile naprej, je vsem dobro znano, saj je Nuša že več kot 12 let obraz informativne oddaje. Čeprav je bila priložnosti vesela, pa so jo ob vsem skupaj obhajali strahovi, saj jo je skrbelo, kaj bo Potrebuješ hotel v zameno za uslugo. No, izkazalo se je, da nič. Najbolj prepoznavni čuk je še povedal, da je vesel in ponosen, ko jo vidi žareti, in da ji še danes tu in tam pošlje kakšno sporočilo, da jo pohvali in ji izreče podporo.