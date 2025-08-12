Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Nuša Derenda ni navdušila le na Evroviziji, ko je leta 2001 veljala za eno izmed favoritinj za zmago, ampak nas navdušuje že odkar je prvič stopila na oder. Drzna je v vokalnih izvedbah in načinu oblačenja, saj se rada spogleduje z najnovejšimi trendi.

Pevka nadvse uživa tudi v družinskem okrožju, kamor nas vse pogosteje spusti, da jo spoznamo v vsem njenem razponu. Redki so vikendi, ko sta zakonca Derenda doma. Nastopi po Sloveniji narekujejo njun divji delovni ritem in ne zamudita priložnosti, da se odpravita na pot.

Tokrat pa se je Nuši in Frenku končno ponudilo malce prostega časa, ki ga preživljata na dopustu na Jadranski obali. S sledilci je Nuša delila simpatično serijo fotografij, zraven pa dopisala: »Naša 'nova' sreča. Dobrodošla Bella! Imamo hiško, posteljico, blazinico, ampak ona najraje spi med obutvijo.«

Pod objavo so se usuli simpatični komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Joj, kako je 'luštna'.«, »O, lubika mala!«, »Ooo, dobrodošla Bella!« , »Še 10 dek ji lahko kupita, vedno najdejo kaj bolj zanimivega kot to, kar imajo.«, »Preslatka.«

