DRUŽINSKI ČLAN

Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Ne boste verjeli, kje najraje spi 'nova' sreča Nuše Derenda.
Fotografija: Nuša Derenda FOTO: Tv spored-service 
Odpri galerijo
Nuša Derenda FOTO: Tv spored-service 

A. G.
12.08.2025 ob 15:54
A. G.
12.08.2025 ob 15:54

Poslušajte

Čas branja: 1:31 min.

Nuša Derenda ni navdušila le na Evroviziji, ko je leta 2001 veljala za eno izmed favoritinj za zmago, ampak nas navdušuje že odkar je prvič stopila na oder. Drzna je v vokalnih izvedbah in načinu oblačenja, saj se rada spogleduje z najnovejšimi trendi.

Pevka nadvse uživa tudi v družinskem okrožju, kamor nas vse pogosteje spusti, da jo spoznamo v vsem njenem razponu. Redki so vikendi, ko sta zakonca Derenda doma. Nastopi po Sloveniji narekujejo njun divji delovni ritem in ne zamudita priložnosti, da se odpravita na pot.

Tokrat pa se je Nuši in Frenku končno ponudilo malce prostega časa, ki ga preživljata na dopustu na Jadranski obali. S sledilci je Nuša delila simpatično serijo fotografij, zraven pa dopisala: »Naša 'nova' sreča. Dobrodošla Bella! Imamo hiško, posteljico, blazinico, ampak ona najraje spi med obutvijo.«

Pod objavo so se usuli simpatični komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Joj, kako je 'luštna'.«, »O, lubika mala!«, »Ooo, dobrodošla Bella!« , »Še 10 dek ji lahko kupita, vedno najdejo kaj bolj zanimivega kot to, kar imajo.«, »Preslatka.«

Preberite še:

image_alt
Praznuje deklič, ki se mu še sanjalo ni, da bo zrasel v zvezdo zabavne glasbe (Suzy)

image_alt
Modni radar iz revije Suzy: Poglejte, koga je ujel (FOTO)

image_alt
Nuša Derenda spregovorila o svojem sinu, ki je na glasbenem tekmovanju navdušil (Suzy)

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Nuša Derenda družina pevka dopust pes družinski član

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.