Numerologinja: med Ksenijo in Ivanom ni emocij, prišel bo nov moški

Gledalce resničnostnega šova Bar zanima, kaj se dogaja med Ivanom in Ksenijo. Je med njima res kaj več kot le prijateljstvo? So se res prižgale iskrice? No, Marko meni, da ne in da je vse skupaj le igra. Z njim se je strinjala tudi numerologinja, ki je napovedala, da bo, če bo Ksenija ostala v šovu še nekaj časa, spoznala novega moškega.

»Med Ksenijo in Ivanom ni niti e od emocij. Ivan je res neumen fant, Ksenija pa ga izkorišča. To je njena pot, da pride čim dlje. On nima toliko inteligence, da bi videl, kaj se dogaja. On je kot pes, ki mu daš nekaj in on to lovi in se rad stiska,« je v studiu šova Bar komentiral tekmovalec Marko.

Z njim se strinja tudi numerologinja Goca, ki pravi, da med Ivanom in Ksenijo ni niti grama emocije. Ivana je celo opisala kot manipulatorja, ki se malo igra z eno in nato z drugo. »Ksenija pa je zelo 'namazana' in točno ve, kaj dela v danem trenutku. Med njima je neko neiskreno prijateljstvo. Tukaj se bosta malo poigrala, a tukaj ni emocij. Če se bo šov podaljšal, se bo pri Kseniji pojavil nek nov fant.«