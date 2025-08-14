USODNI 'DA'

Numerologinja Lili Sorum o poroki leta: je datum primeren za slavje in kako sta kot par kljub 20-letni starostni razliki povezana

Premier Robert Golob (58) in njegova zaročenka Tina Gaber (39) bosta dahnila usodni »da«.
Fotografija: Svatje naj bi že prejeli vabila na poroko, ki bo 6. septembra letos. FOTO: Mediaspeed
Svatje naj bi že prejeli vabila na poroko, ki bo 6. septembra letos. FOTO: Mediaspeed

Kot kaže, bo začetek septembra zaznamovala poroka leta – premier Robert Golob (58) in njegova zaročenka Tina Gaber (39) bosta dahnila usodni »da«.  Slovesni trenutek se bo zgodil 6. septembra, je poročal 24ur, par pa naj bi poročil ljubljanski župan Zoran Janković. Za Goloba bo to druga poroka, za Gabrovo prva.

Numerologinja Lili Sorum. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
Numerologinja Lili Sorum. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Numerologinjo Lili Sorum smo prosili, naj izbrani datum pogleda skozi oči numerologije. Njeno navdušenje je bilo jasno:

»Datum je z numerološkega stališča naravnost fantastičen. Število 6 namreč simbolizira poroko, povezovanje, dom in družino, romantiko. Čeprav je letošnje leto zelo energijsko nestanovitno, pa je izbrani datum zelo naklonjen ravno dolgotrajnim odnosom ter poglobitvi povezanosti med partnerjema.«

Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi. FOTO: Mediaspeed
Zaročena naj bi bila že vsaj od decembra lani, a Tina Gaber v javnosti pristana ne nosi. FOTO: Mediaspeed

Na vprašanje, kako sta kot par povezana z numerološkega vidika, je dodala:

»Mislim, da govorimo o povezavi, v kateri sta se oba veliko osebnostno naučila – predvsem na področju razmišljanja izven okvirjev, sprejemanju razlik in pa spontanosti znotraj komunikacije. Zakonski stan jima bo pomagal pri občutku globlje povezanosti, pa tudi umirjenosti.«

Sorumova je izpostavila še zanimivo numerološko ujemanje para – oba imata namreč enak seštevek rojstnih datumov, število 2. To po njenih besedah označuje ljudi, ki želijo razumeti obe plati zgodbe, so potrpežljivi in v komunikaciji stremijo k spoštljivosti, tudi v zahtevnih okoliščinah.

Ukom: Poroke predsednika vlade ne komentiramo

Na Ukom smo naslovili vprašanje, ali lahko potrdijo, ali zanikajo, da naj bi se 6. septembra poročila predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber, ter kje naj bi potekal poročni obred.

Iz Kabineta predsednika vlade so nam odgovorili kratko: zasebnega življenja premierja ne komentirajo.

Omenja se že tudi, da bi Tina k svojemu priimku dodala soprogovega, čeprav ni znano, v kakšnem vrstnem redu. Numerologinja pravi, da v kolikor bo Tina dodala njegov priimek, bi šlo v tem primeru za harmonično spremembo imena, ki ne bi porušila njenih numeroloških zapisov.

»Včasih se namreč ob poroki, ko nevesta prevzame ali doda možev priimek, to ravnovesje poruši in prinese nove tegobe – ne le v odnos, ampak v vsako področje življenja. Tovrstne primere preučujem, ko se dame pri meni oglasijo ob ločitvi. Tini pa ni treba skrbeti,« je mirno zaključila.

Uradno sta se prvič skupaj predstavila na državni proslavi 7. februarja 2024 v Cankarjevem domu. FOTO: Medispeed
Uradno sta se prvič skupaj predstavila na državni proslavi 7. februarja 2024 v Cankarjevem domu. FOTO: Medispeed

Par je svojo ljubezen uradno predstavil februarja 2023. Da sta zaročena, naj bi Tina lanskega decembra potrdila celo francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi soprogi Brigitte ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre-Dame – na vprašanje, ali je rekla »da«, je odgovorila: »Da, rekla sem ‘Da’.«

Če bodo vse napovedi držale, bo 6. september v znamenju ljubezni, harmonije in – kot pravi Sorumova – dolgotrajne povezanosti.

