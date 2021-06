Novopečeni mož Saške Lendero ujet v objemu rjavolaske (VIDEO)

Konec tedna sta si večno zvestobo obljubila pevkain njen srčni izbranec. V nedeljo zvečer pa je luč sveta ugledal Mihov prvenec, saj je na pobudo oboževalcev posnel svojo pesem in videospot. V njem je nastopila tudi rjavolasa lepotica, s katero sta zaigrala nekaj romantičnih prizorov. To pa Saške očitno ni niti najmanj zmotilo, ravno nasprotno, med snemanjem videospota je bila prisotna, rjavolaski pa je pomagala tudi pri oblikovanju pričeske.Saša in Miha sta skupaj že več kot 20 let, zaročila pa sta se pred meseci v oddaji Zvezde pod masko. Rodila se jima je tudi hčerka, ki je pred nekaj dnevi dopolnila 12 let.