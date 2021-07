Novinarka zapustila nacionalko: »Zazvonil je telefon ...«

Tina Hacler. FOTO: Twitter

Informativnemu uredništvu 24ur.com se je z današnjim dnem pridružilaTo so sporočili iz podjetja Pro plus. Doslej je bila zaposlena na RTV, kjer je pripravljala prispevke za spletni portal.Haclerjeva je na novinarsko pot stopila že kot študentka, ko se je pridružila RTV Slovenija, kjer je vse do danes tudi delala. Pokrivala je različna področja, kot pravi sama, pa se veseli, da po koronskem letu in pol lahko spet začne poročati o vsakdanjih dogodkih in zgodbah ljudi.»Zazvonil je telefon in urednikme je povabil, da se pridružim ekipi 24ur.com. Pri svojem delu poskušam zajeti celotno sliko dogajanja in s terena poročam na način, da imajo bralci občutek, kot da so tam ves čas z mano. Pridružitev novi ekipi mi predstavlja novo stopničko na moji novinarski poti, hkrati pa upam, da bom s svojimi do zdaj nabranimi izkušnjami ekipo tudi obogatila,« je dejala ob prihodu.