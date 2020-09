Novinarka RTV imela nesrečno jutro, končalo se je na urgenci (FOTO)

Novinarka in voditeljica televizijske oddaje Koda - ta je namenjena potrošnikom - Ines Kočar, je na družbenem omrežju facebook objavila svojo fotografijo, na kateri je poškodovana. Ob tem je zapisala: »Da ne odgovarjam vsakemu posebej. Po jutranjem bližnjem srečanju z motoristom, ki me je najprej prehitel potem pa se odločil 3 metre kasneje nenadno ustavit, kar je rezultiralo v tem, da sem se najprej zabila vanj potem pa po krajšem letu poljubila asfalt, imam zlomljeno roko in nov modni dodatek. Na srečo so se na urgenci, kjer so bili super prijazni, hitri in učinkoviti, odločili, da ne rabim operacije. Samo gips, painkillerje in čas za zacelit. Čudovit začetek jeseni«



Želimo ji čimprejšnje okrevanje.