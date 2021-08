Novinar info programa RTV ne more verjeti, kakšne spremembe v programu želijo uvesti

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV želi spremembe v programu RTV. FOTO: Voranc Vogel/Delo



​Zvezdano ukinili, Studio City enkrat na 14 dni

Novi direktor RTV Slovenijaje pripravil predlog programskih sprememb za jesen. Ta predlog je poslal kot prilogo uradnega dopisa za soglasje k razrešitvi direktorice RTV. Tako piše v dopisu, ki ga je novinar informativnega programa nacionalne televizijeprilepil na svoj Facebook profil in ob tem delil še zgrožen zapis nad tem, kaj se gre direktor.Kot vidimo iz predloga, predlaga direktor več razvedrilnega in kulturno-umetniškega programa. Tako naj bi v programu prostor dobila nova sobotna razvedrilna oddaja, nedeljska pa naj bi se podaljšala.Okrepili naj bi število oddaj Joker z, dodali oddajo za starejše in oddajo o Slovencih po svetu.Ukiniti namerava oddajoponedeljkov Studio City pa prestaviti na torek in ga predvajati enkrat na 14 dni.Pod objavo so se oglasili mnogi novinarji, češ, kako lahko direktor kar misli spremeniti programsko shemo … Spomnimo, RTV je državna televizija, ki jo plačujemo vsi državljani. Kdo pa lahko določa programske spremembe?V zasebnih podjetjih je jasno: direktor. In tam zaposleni nimajo pravice nerganja. Je pa res, da bo zasebnik vedno vse naredil v prid temu, da okrepi oziroma izboljša poslovanje.So se na RTV Slovenija vprašali, kaj bi radi gledali gledalci, ki plačujejo RTV naročnino?