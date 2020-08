Novi začetki župnika Martina Goloba

Najbolj znani slovenski župnik Martin Golob je avgusta začel službovati v Grosupljem. Potem ko se je proslavil s svojimi vlogi, to prakso nadaljuje še naprej. Tako je med sprehodom po gozdu razmišljal o novih začetkih.Začetek pouka je po njegovem že en tak začetek in tudi prekinitev cone udobja. Ko je spraševal ljudi, ali se veselijo začetka šole, ugotavlja, da začetki nikoli niso enostavni… Človek, ki je v coni udobja, se stara in poleni. Star človek pa je tisti, ki se neha učiti, in takih ljudi je kar nekaj, opaža župnik.Ob tem je šolarjem namenil tudi besede: »Ne morem govort' šola je fajn, to morate itak vedet.« Je pa župnik Martin ob tem pohvalil učitelje in šolski sistem.Nov začetek ni enostaven, a če to sprejmeš v smislu, da je to dobro zame, da te to razvije, je potem začetek lažji, je svoje razmišljanje o začetkih zaključil priljubljeni božji služabnik.