Novi spot kriv za sive lase

Staviti je zagotovo razburljivo, izzivalno in adrenalinsko, izgubiti stavo pa ne prav prijetno. Čeprav je svojo zadnjo izgubil, toni prav nič jezilo ali užalostilo. Kazen za to pa je bila precej neobičajna. »Z ekipo smo stavili, da bo nova pesem v desetih dneh presegla 100.000 ogledov na youtubu. Trdil sem, da tako visoko ne bomo prišli tako hitro. A nam je uspelo in sem stavo izgubil. V primeru, da izgubim, sem se zavezal, da si na sivo s prameni pobarvam lase. Če bi vedel, da bom izgubil, seveda ne bi stavil tega, ampak kaj drugega. Ker sem nadvse vesel odziva na youtubu, me sivi prameni ne motijo in bom brez težav preživel čas do odstranitve,« pravi.Malce spremembe na področju pričeske si je želel, zagotovo pa med njegovimi idejami ni bila siva barva las. A tudi sivina, meni, ni konec sveta. »Poletje je čas, ko je vse bolj sproščeno in se mi tudi takšna frizura vseeno zdi kul. Ob strani so lasje še vedno naravne barve, zgoraj pa so mi jih v salonu Med in mleko rahlo posivili. Verjetno bom čez deset let imel drugačne želje in se na sivo ne bom ravno barval, ampak obratno,« se zasmeje 29-letnik, ki bo naslednji mesec praznoval okroglo obletnico. »Vsekakor bom, ko bodo prameni zbledeli in izginili, ostal pri naravni barvi las ali poskusil kakšno drugo mladostniško, ne sive. Tudi zato ne, ker mislim, da v sivi, četudi rahli varianti, nisem ravno očaral drugih,« v smehu pove.In katera pesem mladega pevca se lahko pohvali z za naše razmere zavidljivim uspehom? Gre za romantično pesem Midva oziroma njen videospot, ki je premiero doživel 27. julija. Del dogajanja je posnet v čudoviti naravi na Nanosu, kar je še dodatno navdušilo nekatere spletne komentatorje. Ošlakov novi videospot je doživel že več kot 200.000 ogledov.