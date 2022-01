Novi sanjski moški snel masko: veste, kdo je? (FOTO)

Ženske, ki se bodo v prihajajoči sezoni Sanjskega moškega pomerile za njegovo naklonjenost, so verjetno že vznemirjene. Ne vedo, koga bodo poskušale omrežiti, a v javnost postopoma curljajo nove podrobnosti o skrivnostnem in postavnem moškem.

V oddaji Svet na kanalu A so ga delno razkrili, ko je snel masko, a so njegov obraz nemudoma zameglili. Ob njegovem razkritju je bil novinar nad tem, koga je ugledal, močno presenečen. Na vprašanje, kakšna dekleta pričakuje, je odgovoril očitno nekaj nespodobnega, saj so v režiji pri odgovoru zapiskali z zvočnim signalom, ki ga uporabljajo ob obscenih, neprimernih izjavah.

Kot so še razkrili, gre za športnika, ki pa je tudi duhovit, simpatičen in karizmatičen. Ga morda prepoznate po glasu ali postavi? Oglejte si video in nam sporočite.

Želi najti žensko svojih sanj, vendar tega, ali bi si rad z njo ustvaril družino, kot je to večkrat v svojih pričakovanjih poudaril še aktualni sanjski moški Gregor Čeglaj, nismo izvedeli.

Novi sanjski moški je te dni kolesaril po ljubljanskih ulicah in mimoidočim dekletom delil rdeče vrtnice. Ali je katero prepričal, bo znano v kratkem, ko bodo prijave v priljubljeni ljubezenski šov končane.