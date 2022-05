Novi sanjski moški odgovoril na očitke komentatorjev

Blaž Kričej Režek je novi sanjski moški. Kaj vemo o Blažu? Da ljubi morje, to pa še ni vse: »Je kvalificiran skiper, ki se pripravlja na nadaljevanja študija pomorstva. Redno obiskuje fitnes, trenira boks in se veliko giblje v naravi. Rad se zdravo prehranjuje in meditira. Najraje potuje z barko in tako pozabi na vsakdanjik sredi betonske prestolnice, kjer trenutno živi.« Je pa po razkritju sanjskega moškega padlo kar nekaj očitkov na njegovo mladost in nezrelost.

Del komentatorjev je prepričan, da je Blaž premlad za takšno vlogo, saj da mu manjka izkušenj v odnosih in življenju nasploh. Na takšne komentarje pa so se odzvali ustvarjalci oddaje, ki so objavili Blaževo fotografijo in poleg nje napisali: »Ja, tudi brije se že. Ker ste ravno spraševali.«