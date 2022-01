Novi obrazi na Emi freš, ki so že znani: razkrivamo, od kod (VIDEO)

V petek bodo svojo veliko priložnost, da se izstrelijo med zvezde slovenske glasbe, dobili novinci na glasbeni sceni. Na Emi Freš se jih bo 14 pomerilo za eno izmed štirih vstopnic za letošnjo Emo, slovenski izbor za Evrovizijo. Dva kandidata za Emo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja, dva pa strokovna žirija.

Nastopili bodo Mia Vučković, De Liri, Jon Vitezič, INA, Marijan & Špela, Stela Sofia, Leya Leanne, Nika S., Katja Kos, Jaka Hliš, Anja Vodošek, Emma, LPS in Luma. Glasbeni večer pa bodo povezovali Eva Boto, Melani Mekicar in Arne.

Mnogi izmed njih so vam verjetno res povsem neznani, nekaj obrazov novincev pa zagotovo že poznate. Med temi sta gotovo najbolj prepoznavni članici De Liri, harfistka Julija in pevka Zala, ki sta se predstavili v letošnjem šovu Slovenija ima talent in navdušili. Tik pred koncem leta sta tudi izdali svoj glasbeni prvenec Visoko. Pri svojem ustvarjanju sodelujeta z Žanom Serčičem.

Znan vam bo gotovo tudi obraz mladega pevca Jona Viteziča. No, morda vam bo bolj znan njegov oče Alen, ki je frontman zasedbe Društvo mrtvih pesnikov. Jon se bo na Emi freš predstavil s skladbo Jesus style, tik pred svojo evrovizijsko pustolovščino pa je posnel videospot za skladbo Utrip.

Ljubiteljem narodnozabavne glasbe pa bi lahko bil znan obraz Marijana Novaka, ki bo nastopil s Špelo. Marijan je namreč član zasedbe Biseri.

V šovu smo lahko spoznali tudi pevko Anjo Vodošek, ki je za Emo freš združila moči z močno in uveljavljeno evrovizijsko ekipo – Raayem in Anejem Piletičem in ustvarila skladbo Maniac.

Gledalcem nacionalne televizije bo znana pevka zasedbe Luma. Lucija Harum je igralka, ki nastopa v oddaji V petek zvečer v vlogi Ines.