Nove spremembe na nacionalki, oglasila se je Jelena Aščić

Televizijske hiše verjetno v dobri veri za naklonjenost gledalcev načrtujejo nove oddaje, včasih pa spremenijo tudi vsem dobro znane termine oddaj. Na nacionalki so se odločili, da bodo spremenili termin ene njihovih bolj prepoznavnih oddaj - Tednika. Ta je bil vse do sinoči na sporedu ob ponedeljkih ob 20. uri, a bo odslej drugače.

Ker so mnogi čakali na oddajo, ki je ob predvideni uri ni bilo, se je novinarka TV Slovenija in urednica oddaje Tednik Jelena Aščić oglasila na facebooku in pojasnila, zakaj Tednika ni. » Ker je veliko vprašanj, zakaj ni Tednika: ne, ni ukinjen in ni še šel na dopust. Po novi shemi bo celo poletje na sporedu ob 21. uri.«