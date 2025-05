Nove obtožbe na račun Marjetke Vovk: denar ni bil dovolj, od Nike naj bi zahtevala tudi polovico ...

Po tem, ko so z YouTube kanala Nike Zorjan izginili videospoti, se je začela odstirati tančica prevar in spletk, v katere naj bi bila vpletena zakonca Marjetka in Aleš Vovk, bolj znana kot duo Maaraya. In zgodbam glasbenikov, ki so se čutili opeharjene, ni videti konca.

Mnogi slovenski glasbeniki, ki se jim je zgodilo podobno, kot Niki Zorjan, so stopili na njeno stran in tudi sami razkrili, kako oderuške pogodbe so morali podpisati z zakoncema Vovk, ki da sta za uspeh in zaslužek pripravljena iti tudi preko trupel.

Med zadnjimi se je oglasil nekdanji sodelavec Luka Basija Andrej Šumah, ki je dejal, da je njihova skupina, preden sta se vmešala Vovkova lepo sodelovala in še lepše služila, ko sta se Marjetka in Aleš odločila, da bosta pod svoje okrilje vzela Luko, pa so vsi ostali člani zasedbe postali »drugorazredni« in zaslužek se jim je drastično znižal, medtem ko je Luki Basiju poletel v nebo, še večji delež pogače pa sta si seveda odrezala Vovka. Ta naj bi v žep pospravila 60 odstotkov honorarja, 40 odstotkov je dobil Basi, preostali člani banda so si razdelili bornih deset odstotkov.

A, kot kaže, Maarayi ni dovolj le 60 odstotkov honorarja varovancev, po nekaterih navedbah, ki so zaokrožile po spletu, naj bi Marjetka od Nike Zorjan zahtevala tudi polovico oblačil, ki jih je Zorjanova dobila v dar za potrebe snemanja promocijskih vsebin.

»Zaradi tega je bilo za snemanja na voljo manj oblačil, kot jih je odobril sponzor, ki pa o zmanjšanem obsegu garderobe sploh ni bil obveščen. Zaposleni sploh niso vedeli, da Marjetka pol oblačil vzame zase, zato se ta oblačila sploh niso pojavila v oglasih, čeprav so jih dali s tem namenom,« je med drugim zapisano v objavi na portalu zanima.me.