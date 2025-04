Nova teorija zarote: je bila na pogrebu ob Trumpu prava Melania? (VIDEO in FOTO)

Donald Trump in njegova žena Melania Trump sta se v soboto udeležila pogreba papeža Frančiška v Vatikanu, a spletna skupnost je ob tem ponovno oživila staro teorijo o »ponarejeni Melanii«.

Že leta namreč po družbenih omrežjih krožijo govorice, da naj bi Melania imela dvojnico, ki jo občasno nadomešča na uradnih dogodkih. Teorije običajno ponovno zaživijo, kadar si Trump in Melania v javnosti izkazujeta nežnosti, saj mnogi menijo, da se Melania v resnici v moževi bližini počuti zelo nelagodno.

Tako so se podobni komentarji pojavili tudi po njunem obisku Vatikana, ki je sovpadal z Melanijinim 55. rojstnim dnem. Številni uporabniki družbenih omrežij so prepričani, da je bila tokrat ob Trumpu »lažna Melania«.

»Gospod! Kje je prava Melania? Nihče ne nasede tej dvojnici poleg Trumpa. Poglejte ji oči in ličnice, to ni Melania,« je zapisal eden od komentatorjev ob fotografiji z dogodka.

Nenavadno slovo na letališču

Po pogrebu sta se Donald in Melania Trump takoj vrnila v ZDA. Na letališču Newark v New Jerseyju sta se razšla – Melania je odšla v avtomobil, Trump pa se je vkrcal na helikopter Marine One.

FOTO: Nathan Howard Reuters

FOTO: Nathan Howard Reuters

Preden sta se razšla, sta si izmenjala objem in nekoliko neroden »poljub v zrak«, kar je še dodatno spodbudilo spletne govorice.

Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za Irish Star analizirala njuno interakcijo in ocenila, da je »poljub deloval, kot da ga je pobudila in zaigrala sama Melania«.

»Lani je Trump Melanijin rojstni dan preživel na sodišču, zato je mogoče, da je letos želel v javnosti pokazati drugačno sliko. Vendar je poljub deloval prisiljeno,« je povedala Jamesova.

FOTO: Mandel Ngan Afp

FOTO: Mandel Ngan Afp

Po njenem mnenju je Melania roko spravila v žep, da bi se izognila držanju za roke, medtem ko je Trump skušal vzpostaviti stik z nežnim dotikom po hrbtu, nato pa pred kamerami izvedel svoj običajni »ritual moči«: najprej je pomahal, nato stisnil pest in nazadnje pokazal s prstom proti kameram.

»Ko je šel proti helikopterju, je še enkrat pomahal Melanii, ki je čakala na vetru, prizor pa je spominjal na prizor iz filma Ženska francoskega poročnika. Trump je deloval nekoliko presenečen, a tudi vesel, da je Melania poskusila s poljubom, čeprav je ostal v zraku,« je dodala Jamesova.

Kljub temu pa številni na spletu še naprej dvomijo, da je bila to prava Melania, in so prepričani, da jo je nadomestila dvojnica, poroča informer.rs.

