Nova strast upokojenega Vida Kavtičnika

Potem ko je svet več kot 20 let navduševal z mojstrskimi predstavami, je 37-letni Vid Kavtičnik lani sklenil športno kariero. Kot eden najboljših rokometašev generacije je z Montpellierjem osvojil Ligo prvakov, ob dveh olimpijadah pa z reprezentanco osvojil tudi evropsko srebro in bron s svetovnega prvenstva. Prehod med civiliste menda ni bil težak, saj ga je načrtoval in ni bil posledica poškodb. Rokomet še spremlja, aktualni Euro za moške tudi kot televizijski komentator, novo strast pa je, še pred športno upokojitvijo, našel v ustvarjanju podkasta Šport 1 na 1 z Vidom Kavtičnikom, v katerem gosti mojstre, kot so Boštjan Nachbar, Ilka Štuhec, Filip Flisar, Zmago Sagadin, Jure Košir in drugi športni velikani.

Gostja nove epizode je Andreja Slokar, ki bo čez nekaj dni lovila olimpijsko kolajno.

V aktualni epizodi gosti ta hip našo najbolj vročo smučarko. Pravi, da je ravno to ena najboljših, če ne kar najboljša epizoda v seriji: »Klepet z Andrejo je bil res super, tudi zato, ker je pogovor tekel v obe smeri. Zelo je bila sproščena od prve minute, zanimalo jo je tudi, kakšne nasvete ji lahko dam kot športnik. Všeč mi je, da ji tega, čeprav je tudi sama vrhunska športnica, ni nerodno vprašati.me je tudi dobro spraševala. Pa. Kot voditelj podkasta imam priložnost, da vrhunske športnike neposredno vprašam vse, kar me zanima, in všeč mi je, ko tudi oni začutijo to priložnost in počnejo isto. O tem se lahko pozneje pogovarjamo tudi bolj zasebno, na kavi. Zanimivo, kako nas vse, sploh nas iz ekipnih športov, zanimajo zelo podobne reči.«