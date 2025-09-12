V PRIČAKOVANJU DUETA

Nova prelomnica Monike Avsenik, to bo počela z Janom Plestenjakom

Monika Avsenik Langus v pričakovanju dueta, tokrat prvič z Janom Plestenjakom.
Fotografija: Monika Avsenik Langus je pred dnevi praznovala 29. rojstni dan. Z možem Anžetom sta skupaj na odru in tudi takrat, ko odrske luči ugasnejo. FOTO: Matjaž Kosmač
Monika Avsenik Langus je pred dnevi praznovala 29. rojstni dan. Z možem Anžetom sta skupaj na odru in tudi takrat, ko odrske luči ugasnejo. FOTO: Matjaž Kosmač

mojca-marot
Mojca Marot
12.09.2025 ob 15:05
mojca-marot
Mojca Marot
12.09.2025 ob 15:05

Čas branja: 2:28 min.

Bilo je aprila 2022, pred tremi leti in pol, ko je Monika Avsenik Langus, vnukinja legendarnega Slavka Avsenika, hči Grege Avsenika in sestra Saše Avsenika, presrečna naznanila novico, da postaja del glasbene skupine Jana Plestenjaka, ki ga sama imenuje kar kralj popa.

Zdaj je sporočila, da jo je Jan povabil k snemanju skupnega dueta. Posnela sta nežno balado z naslovom Vse bo, vse bo, ki je premierno izšla v četrtek, 11. septembra, skupaj z videospotom.

Prvo septembrsko nedeljo je s skupino Jana Plestenjaka stala na odru v Kranju. FOTO: Osebni arhiv 
Prvo septembrsko nedeljo je s skupino Jana Plestenjaka stala na odru v Kranju. FOTO: Osebni arhiv 

»Presrečna sem, dejansko ne morem verjeti, da se mi vse to dogaja,« pravi Monika, ki je v začetku meseca, 3. septembra, praznovala 29. rojstni dan. Že drugo leto jo torej čaka okrogli jubilej, ki ga bo zagotovo praznovala bolj bučno kot letos, ko je še dan prej stala na odru gradu Khistlstein v Kranju, kjer je imel koncert Jan Plestenjak s svojim bendom. Monika je ob rojstnem dnevu zapisala, da je hvaležna za vse lepe trenutke, vse priložnosti, iskrene objeme in besede, ki ji vedno znova pogrejejo srce in lepšajo dneve.

»Hvaležna sem tudi za vse preizkuse in izzive, ki me le utrjujejo. Hvaležna za življenje!« je zapisala. Odkar se je odločila za glasbeno pot in se poslovila od poučevanja, je doživela več prelomnic, ki jih bo pomnila vse življenje. Pred točno enim letom je stala na odru z eno svetovno znano glasbeno legendo, enim in edinim italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem, ki jo je povabil, da sta skupaj zapela.

Je edina Slovenka, ki je imela čast nastopili z italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem. FOTO: Osebni arhiv 
Je edina Slovenka, ki je imela čast nastopili z italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem. FOTO: Osebni arhiv 

Prvič konec avgusta lani v puljski Areni in zatem še na nekaj koncertih po Evropi. Na odru ob bendu Jana Plestenjaka stoji ob Anžetu Langusu Petroviću - Dagiju, s katerim sta se 14. septembra lani poročila. Takrat je Jan prekinil svojo glasbeno pavzo in svojima glasbenima prijateljema zapel na poročni slovesnosti, onadva pa sta prvič zaplesala kot mož in žena.

Julija je nastopila v Laškem, na Pivu in cvetju. FOTO: Osebni arhiv 
Julija je nastopila v Laškem, na Pivu in cvetju. FOTO: Osebni arhiv 

A zanimivo, Monika in Anže nista zaplesala na Avsenikovo vižo, temveč na pesem ansambla Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči. Njune poročne slovesnosti so se udeležili številni znani Slovenci. Na letošnjo skorajšnjo obletnico poroke bo torej izšel prvi duet Jana in Monike, ki bo zagotovo nova glasbena poslastica.

