Nova podoba TV Slovenije ga je razburila: »Kako nepomemben je človek in kako mogočen je sistem« (FOTO)

Poročali smo že, da so se na TV Slovenija pohvalili z novo podobo nekaterih oddaj. Tako po novem lahko oddaje Dnevnik, Odmevi, Poročila, Šport, Vreme in druge gledate v spremenjeni, posodobljeni podobi.

FOTO: Zaslonski posnetek TVS

A mnenja o novem videzu so seveda različna. Tako je bil denimo nekdanji minister in profesor na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Žiga Turk kritičen do nove podobe informativnih oddaj na RTV Slovenija. Tako je pribil: »Meni sporoča, kako majhen in nepomemben je človek (kako majhna sta voditelj in gost) in kako mogočen je sistem (težka monolitna miza, ki prekriva celo spodnjo polovico slike). Žal na nek način primerno za državno televizijo.«