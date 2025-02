Nova oddaja na nacionalki že razburja! »Žal mi je Vunjaka, ampak reklame si s to oddajo glih ne dela«

Na prvem programu nacionalne televizije je bila prvič na sporedu težko pričakovana nova glasbeno-zabavna oddaja Japajade šou, ki bo nastajala pod taktirko Jožeta Potrebuješa in njegove ekipe, snema pa jo zunanja ekipa podjetja Cut production v hali VPK.

Tako se je predstavil nov voditeljski par. To sta Dejan Vunjak, vsem že dobro poznan glasbenik, in Lucija Vrankar - Lucy, ki je pred televizijskimi kamerami stala prvič.

In kako so oddajo sprejeli gledalci? Komentarji so seveda različni. Tako je denimo Simon Golobič, velik poznavalec narodnozabavne glasbe bil kritičen: »Zaznavam, da smo "bogatejši" še za eno avtorsko oddajo na nivoju retardiranih telebajskov. Seveda govorim o nivoju TV vsebin, ko se tud najbolj ta zabit počuti pametnega. Tak to je, ko pustimo, da nas že vsaj 20 let s tovrstnimi vsebinami fotra glasbeni trgovec, ki glasbo sliši ravno toliko, kolikor jo razume. Žal mi je Vunjaka... Je fajn dečko, ampak reklame si s to oddajo glih ne dela.«

»Dol s poneumljanjem!!! «

Še bolj ostra je bila glasbenica Ana Soklič: »Dol s poneumljanjem!!! Ker tole je pa že čisti višek, kam plujemo!!! Naredimo majhen korak naprej... proti Dobremu, Glasbi in kvaliteti, ki šteje tudi v svetu! Samo tako lahko računamo na nek napredek našega naroda v prihodnosti!!!«