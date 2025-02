Nova oddaja na nacionalki razburila gledalce: »Uspavanje gledalcev«, »Pogrešam Mišo Molk«

V sredo je luč sveta ugledala nova tekmovalna oddaja na TV Slovenija. Besedolov, v katerem štirje pari tekmujejo v ugibanju besed, vodita Ana Maria Mitić in Sandi Morel.

»Besedolov tekmovalce spodbuja k razmišljanju, uporabi spomina in jezikovnega znanja. Igra je preprosta, kratkočasna in je namenjena širšemu občinstvu,« so še pred začetkom predvajanja oddaje sporočili ustvarjalci.

Po sredini premieri Besedolova je nacionalka na facebooku spraševala gledalce, ali jim je nova pridobitev všeč. A prva oddaja ni naletela pozitivne odzive, nekaj jih objavljamo.

»Za tole pa ne rabiš nobenega znanja. Čisto ugibanje in uspavanje gledalcev.«

»Samo prvo oddajo sem gledala in ne bom več. Voditelja se trudita, ampak to je kviz za osnovnošolce, ne za odrasle nastopajoče. Fiasko.«

»Oddaje z Mišo Molk pogrešam.«