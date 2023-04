Nova mlečna kraljica je Alina

Laskavi naslov letošnje, že 16. mlečne kraljice je med 43 prijavljenimi dekleti iz vse Slovenije pripadel 19-letni Alini Zupanc iz Vodruža v občini Šentjur pri Celju. Veterinarska tehnica in študentka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani prihaja z majhne kmetije, tako da sta ji bili ljubezen do živali in domače zemlje položeni v zibelko. Mlekarna Celeia, ki je že 16. zapored okronala mlečno kraljico, je v enoletno uporabo prejela peugeota in obleko, ki jo je izdelala modna oblikovalka Maja Štamol. Alino Zupanc pa čakajo tudi obveznosti, ki pa so prijetne. Ona bo namreč tista, ki bo aktivno promovirala predelavo slovenskega mleka in odličnih mlečnih izdelkov, ki so pomembni za zdrav in zadovoljen vsakdan.

Alina v družbi direktorja Mlekarne Celeia Vinka Buta.

Strokovna komisija, ki je izbor opravila med 43 prijavljenimi dekleti, ni imela lahkega dela, zmagovalko so izbrali v več krogih. »Na koncu nas je Alina navdušila s svojo komunikativnostjo, izvirnostjo idej za predstavitev izdelkov, odgovornim odnosom do dela in spoštovanjem tradicije slovenskih kmetij,« je po kronanju povedala vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur. Kot je povedala nova mlečna kraljica, se je za prijavo odločila, ker v življenju rada preizkuša nove stvari, pridobiva novo znanje in izkušnje. »Seveda tudi sama rada uživam vse mlečne izdelke in iz njih pogosto pečem pecivo,« pove Zupančeva, ki je komisijo prepričala z idejo, s katero bi s pomočjo japonske lutkovne tehnike kamišibaj ter lesenega prenosnega gledališča za uživanje mleka in mlečnih izdelkov navdušila tudi najmlajše v vrtcu. Krono mlečne kraljice je Alina Zupanc prejela iz rok svoje predhodnice, 15. mlečne kraljice Aleksandre Matan.

Alina Zupanc prihaja iz okolice Šentjurja pri Celju.

Projekt mlečna kraljica je sicer edinstven v slovenskem prostoru, že od začetka pa poteka v organizaciji Mlekarne Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti. Vanjo vsak dan pripeljejo mleko z več kot 600 kmetij iz savinjske, šaleške, koroške, širše celjske in kozjanske regije, njihovi mlečni izdelki pa nosijo oznako pridelano brez gensko spremenjenih organizmov. Mnogi pa so za svojo odličnost že pridobili znak izbrana kakovost Slovenija.