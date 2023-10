Nova ministrica pri Golobu s posebnim nakitom, ki sporoča tole (FOTO)

Premier Robert Golob, ki je po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zdravstveni resor začasno vodil zadnje tri mesece, je pred dnevi posle predal novi ministrici Valentini Prevolnik Rupel. Ta je bila ob primopredaji dobro razpoložena, mnogi pa so opazili verižico, ki ji je krasila vrat.

Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravstvo, 16. oktober 2023. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Brskanje po spletu je pokazalo, da je Prevolnik Ruplova nosila dragoceni nakit priljubljene znamke, za katero je treba odšteti nekaj čez šeststo evrov. Gre za kolekcijo nakita, ki nosi sporočila iz starega Egipta. Na zlati verižici z obeskom z zlato obrobo je mogoče opaziti enega od simbolov starega Egipta, in sicer lotosov cvet, kot simbol ponovnega rojstva, večnosti in duhovnega razsvetljenja.

Zlati obesek, ki ga je nosila ministrica ob primopredaji, je poln simbolike. FOTO: Freyville

Lotosov cvet so v starem Egiptu pogosto risali na grobnice faraonov in templje. Lotos je namreč predstavljal simbol sonca, stvarjenja in ponovnega rojstva, saj se ponoči cvet zapre, ob zori pa ponovno odpre. Tudi barve na obesku nosijo sporočila. Rdeči odtenki so v Egiptu simbolizirali moč, črni plodnost, zelena in turkizna barva pa vodo, življenje in izobilje.