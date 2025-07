Nova ljubezen Boštjana Romiha: ljubi 15 let mlajšo rdečelasko, opazili so ju na plaži

Znani televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih, ki je lani presenetil z novico o ločitvi po dveh desetletjih zakona, je po vsej verjetnosti znova našel srečo – tokrat ob glasbenici, ki navdušuje z violino, poroča Lady.

Lani spomladi je Romih sporočil, da se z ženo Laro po 20 letih zakona razhajata. Zakonca, ki imata tri otroke, sta prodala skupni dom pri Grosupljem, znani voditelj pa se je preselil v prestolnico. Takrat je zatrdil, da ostaja samski, a se zdi, da je zdaj v njegovem življenju znova posijalo sonce.

Revija Lady poroča, da je Romih v začetku julija preživljal čas na portoroški plaži v družbi rdečelase dame. Gre za uveljavljeno violinistko Nino Pečar, ki prihaja iz Novega mesta in je širši javnosti znana tudi po tem, da je na letošnjih Melodijah morja in sonca spremljala kantavtorja Boštjana Pertinača.

Čeprav Romih in Pečarjeva svojega razmerja uradno nista komentirala, so ju opazili tudi skupaj med nakupovanjem v eni od ljubljanskih trgovin.

Romih, ki bo prihodnjo pomlad praznoval okroglih 50 let, in 15 let mlajša violinistka naj bi bila v zelo sproščeni družbi, kar dodatno namiguje, da ju povezuje nekaj več kot prijateljstvo.