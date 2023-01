Nova drama med sanjskima: kdo je grozil komu?

Da popova Sanjska moška nista v najboljšem odnosu, čivkajo že ptički na veji. Med njima so se odnosi začeli kresati še pred začetkom predvajanja druge sezone, ko je Gregor Čeglaj razkril, kdo bo v novi sezoni stopil v njegove čevlje. Več kot očitno je, da mladeniča odnosov nista zgladila, saj si še vedno, preko različnih platform, skačeta v lase.

Tokrat je završalo med njima, ko je Vauks, slovenski youtuber, gostil Blaža Kričej Režka. Med oddajo v živo se je v komentarjih oglasil Čeglaj in zapisal, da Blaž grozi Kristini in da se je njena družina obrnila nanj in ga prosila za pomoč. »Dobro veš, na kakšne načine groziš Kristini. Njena družina seje obrnila name, ker si ubral grdo igro. Javno ti povem, da boš naslednjo potezo zelo obžaloval. Ne samo, da ne boš hodil, ampak boš spoznal tudi svojo staro prijateljico depresijo.«

Sanjski moški iz prve sezone FOTO: Instagram

»Na take komentarje ne reagiram. Imamo ljudi, ki jim nisem všeč, a na take komentarje ne odgovarjam. Tudi kar se tiče Kristine, se midva osebno pogovarjava,« je dejal Blaž.

Kasneje je Čeglaj zapisal še, da se Blaž spravlja na Kristino in naslednji dan na Instagramu dejal, da naj bi Blaž varal Kristino. Vauks je dejal, naj se fanta v živo dobita in pogovorita na samem in naj bo komunikacija nekoliko bolj kulturna.