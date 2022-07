Nov tatu Špele Grošelj! Sledilci skočili v zrak, od jeze in veselja

Špela Grošelj je znana po svoji veliki ljubezni do pasjih kosmatincev. Pred časom je na enem izmed družbenih omrežij iskala voziček za svojega psa, zdaj pa je odločila svojo naklonjenost psoma, medtem se je prvemu pridružil še drugi, širnemu svetu dokazati s tatujem. Na vrat si je dala vtetovirati datume rojstev svojih dveh ljubljenčkov, zraven pa še pasjo šapico, ki ima na sredini srček. Ob objavi fotografij, na katerih je v družbi svojih psov in mame je zapisala ključnik #moja družina.

To pa še ni vse. Vrat ji ob tatuju krasi tudi verižica z začetnicami imen psov Sissi in Jack, ter M za mamo.

Med sledilci je objava naletela na veliko navdušenja. Predvsem nežnejši spol ni skoparil s pohvalami in komentarji v slogu: »Sissi ma na isti dan rojstni dan kot moja mami … Pa en dan za mano. Ovnica … Ne bo ti dolgčas.«, »Že tako sem vedela, da si carica, sedaj si pa to samo še potrdila!«

Na drugi strani pa so nekateri mnenja, da pevka pretirava s svojo ljubeznijo in enačenjem psov z otroki. Eden izmed komentatorjev je zapisal: »Bolano, to je pes, to ni človeški otrok!«, še dru pa: »Cucke smrdljive si si dala tetovirat? Omg ... pa si se zdela normalna.«