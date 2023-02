Novi slovenski šov že dviguje prah: zaljubljeni tekmovalec vabil drugo v posteljo?

Tekmovalka zadnjega šova Sanjski moški Eva Luna Mlakar, ki je vselej znala poskrbeti za gledanost oddaj in ni skoparila s svojo odkritostjo, se je tokrat obregnila v nov resničnostni šov Super par, ki ga bodo v kratkem predvajali na komercialni televiziji. Osem parov bo skozi različne izzive skušalo dokazati, kdo je najboljši par, a še preden se je ljubezenska oddaja začela, že dviguje prah. Med prijavljenimi naj bi bil tekmovalec, ki naj bi bil do ušes zaljubljen v svojo boljšo polovico, a hkrati izkorišča svojo prepoznavnost in v posteljo vabi druga dekleta.

Osmešenje za 30 evrov

Temperamenta svetlolaska z Obale je na Instagramu razkrila, da je med tistimi, ki so se prijavili v Super par tudi tekmovalec, ki ni zvest svojemu dekletu. »Ni mi jasno, zakaj bi se nekdo kot par prijavil v šov, če sploh ni zvest svojemu partnerju, ampak se gre osmešiti na televizijo za skromnih 30 evrov na dan,« razmišlja Eva Luna.

Tekmovalec šova Super par naj bi se odzival na njene fotografije, ki jih je objavila na Instagramu, in jo vabil na zmenke. FOTO: Zaslonski posnetek

Bil naj bi vztrajen

Kot nam je dejala, jo je tekmovalec, ki sicer ni poročen in je bil lani, ko so snemali šov, s partnerko sveže zaljubljen, vabil na »zmenke, večerje in k njemu domov«. Bojda je bil vztrajen. Ko je Eva Luna na instagramu objavila svojo fotografijo v nekoliko bolj seksi pozi, je bil nad njo navdušen in zapisal »brutalno«. Takrat je bil še v zvezi z dekletom, a Eva Luna meni, da je bila ljubezen med paroma kratkega veka in sta se verjetno do danes že razšla.