Novi mejnik v življenju simpatične voditeljice

Sprememba so edina stalnica v življenju. To lahko potrdi tudi Anja Markovič, voditeljica, ki smo jo pred časom gledali v poročilih programa Planet TV, kasneje pa še v eni od oddaj na Pop TV. V zadnji omenjeni službi je bila od februarja do junija 2021, kasneje pa je sodelovala z enim bolj znanih slovenskih podjetij, kjer je 11 mesecev skrbela za stike z javnostjo.

Pred dnevi pa je tako na njenem facebook profilu obviselo sporočilo o novem mejniku, o njenem odhodu. Mnogi so ji ob tem zaželeli čim več uspehov na novi poti.

Simpatična Markovičeva je sicer samostojna podjetnica, novinarka, organizatorka in moderatorka.