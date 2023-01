Notarski vitez predstavil že drugo (FOTO)

Razvpiti mariborski notar, častni konzul Kazahstana ter vitez vina Gorazd Šifrer je v nabito polni avli svoje nekdanje I. Gimnazije, kjer je pred letom dni v družbi še enega zanesenjaka in dobrega prijatelja Aleša Lombergarja zamenjal uro, predstavil svojo drugo knjigo.

Sopranistka Sabina Cvilak s hčerko Rene

Dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europae ter nekdanji rektor UM, v družbi dr. Šimeta Ivanjka, nekdanjega dekana PF UM ter častnega konzula Hrvaške

Predstavitev pesniške zbirke Vse je ena sama ljubezen je pospremil z Mozartovimi melodijami izpod prstov klarineta mojstra Gorana Bojčevskega ter francoskih napevov Darka Baše, zapel pa je tudi sam. »Pesmi so misli, so tišina, so odmev ljubezni in nežen dotik, ki se brez odvečnega poglabljanja globoko dotakne bralca s svojim preprostim in neposrednim sporočilom,« pravi Šifrer, ki zagotovo s svojimi hobiji ne misli tako hitro odnehati.

Nekdanji veterinar in oče mariborskega župana Aleksander Arsenovič z ženo Alemko