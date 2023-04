Nostalgija iz devetdesetih (FOTO)

Maribosrkopremiero je po uspehih na številnih mednarodnih festivalih končno dočakal film Jezdeca z dvema mladima zvezdama v glavni vlogi, Timonom Šturbejem in Petjo Labovićem.

Zvezda večera Timon Šturbej z legendarno režiserko in producentko Dragico Petrović

Vlogi jima nista bili tuji, saj sta kot glavna lika tudi naša mlada igralca prijatelja že od mladih nog. In prav takšno navezo si je ob pisanju scenarija zamišljal režiser Dominik Mencej, ki je bil vse od začetka prepričan, da sta mladima Mariborčanoma vlogi pisani na kožo.

Še posebno ponosna je bila mama Timona Šturbeja Ines Bukovič, ki je uživala z možem Tomažem Čeligom.

Po ogledu nostalgične zgodbe, postavljene v obdobje konca devetdesetih let, ko se prijatelja iz majhne slovenske vasi podata na pot s svojima v chopperje predelanima mopedoma ter v iskanju svobode in ljubezni potujeta skozi sanje preteklosti in vizije prihodnosti, je gledalce v pogovoru s filmskimi ustvarjalci znova navdušil prodorni Denis Živčec. Premiero v Mariboxu so si ogledali številni znani obrazi in filmska ekipa.

Brez njiju filmski večeri v Mariboxu ne bi bili pravi – pomočnica direktorja Mariboxa Ksenija Arzenšek in organizatorka Duška Žolger iz Pepermint PR.