Noseča voditeljica žarela v družbi prijateljic in razkrila spol otroka (FOTO)

Pred slabimi štirimi meseci je vremenarka na komercialni POP TV Špela Jereb razkrila, da s srčnim izbrancem pričakujeta prvega otroka. Takrat je voditeljica povedala, še, da sta veselo novico s Klemnom Furlanom izvedela dan pred lanskim božičem ter tako dobila najlepše darilo.

Jerebova se zadnje mesece veliko posveča sebi in pripravam na skorajšnji prihod novega družinskega člana, včeraj pa so jo neizmerno razveselile z nepozabno zabavo pred prihodom otroka. Vse, vključno s slavljenko, ki je med drugim prejela čudovit šopek cvetja, so nosile obleke v rožnatih odtenkih, saj pod Špelinim srcem raste deklica.

Da se bosta s partnerjem razveselila hčerke, je voditeljica potrdila tudi z zapisom, s katerim je pospremila nabor fotografij: »Drage moje punce, hvala za ves trud, za vsak detajl, za smeh, za objeme, nasvete, prijateljstvo, napadeno torto … in za to, da vedno poskrbite, da se počutiva tako ljubljeni!«

Bodoči mamici in seveda tudi očetu, čestitamo tudi v našem uredništvu.