Noseča voditeljica jokala kot dež (FOTO)

Medtem ko voditeljicauživa v nosečnosti in pripravah na prihajajočega družinskega člana, so ji njeni najbližji pripravili nekaj posebnega. Niti sanjalo se ji ni, da so ji prijateljice in družina pripravili takšno presenečenje, da je ostala brez besed. Lea že odšteva dni do poroda, in kot je zadnje čase vse bolj popularno, so ji pripravili zabavo presenečenja, ki naj bi bila pika na i pri čakanju na novega družinskega člana.»Že dolgo nisem tako jokala, kot sem jokala danes ... Pa ne od žalosti, pač pa so tekle solze sreče. Ne morem se dovolj zahvaliti mojim dragim prijateljicam, ki so me presenetile z najlepšim mogočim baby showerjem. Pravi prijatelji so veliko darilo,« je zapisala na facebooku.