Noseča misica Lara doživljala pravo dramo

Na srečo me je iz narkoze zbudilo brcanje.

Svetlolasa lepotica, ki jo danes mnogi poznajo kot vplivnico, ki se je pred leti potegovala za naziv najlepše Slovenke, leta 2014 pa je osvojila naziv miss Gaming, je pred dobrim mesecem na družabnih omrežjih sporočila, da z možem Jakom letos poleti pričakujeta tretjega otroka. Ta se bo pridružil tri leta in pol stariin dobri dve leti staremuKljub vsemu lepemu, kar se družini dogaja zadnje mesece, pa je njihovo idilo pokvarilo Larino zdravstveno stanje. Lepotica se je namreč zaradi vnetja slepiča znašla v bolnišnici, ob tem pa je opisala svoje strahove, ki so jo preplavljali, ko so ji zdravniki sporočili, da bo morala kljub nosečnosti pod nož. Lari so slepič odstranili, šest ur po operaciji pa se je oglasila svojim sledilcem in razkrila, da se je v operacijski sobi zjokala, saj je bil kot eden izmed možnih zapletov tudi splav otroka.»Na srečo me je iz narkoze zbudilo brcanje, in to tako močno, kot da bi hotel/hotela pokazati, da je tukaj, da ne gre nikamor,« si je oddahnila bodoča mamica, ki je še pojasnila, da se je huda bolečina začela kar naenkrat in da je lahko šele na urgenci oziroma takrat, ko je dobila protibolečinska sredstva, zdravnikom razložila, kje jo boli.Konec dober, vse dobro, pravijo, in tako se je sprva dramatična situacija za nekdanjo misico iztekla v najlepšem redu, bo pa potrebovala nekaj časa, da se bo znova postavila na noge.