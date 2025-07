Norija v Ljubljani! Poglejte, koliko ljudi je pričakalo tega Američana, sprejel ga je tudi Janković (VIDEO)

Norija v Ljubljani, saj je v Slovenijo prišel Darren Jason Watkins Jr., ameriški vplivnež, znan kot IShowSpeed. Po ulicah prestolnice ga je popeljal njegov slovenski kolega Pero Martić. Zvezdnik nosi dres slovenske nogometne reprezentance s številko 7, s tem pa se je poklonil nogometašu Cristianu Ronaldu.

Vplivnež se je že ustavil v eni od ljubljanskih restavracij, kjer so mu postregli slovenske specialitete, kot so kranjska klobasa in žlinkrofi, goveja juha in prekmurska gibanica.

IShowSpeed ima na YouTubu že več kot 41,5 milijona naročnikov. Rodil se 21. januarja 2005 v Cincinnatiju v Ohiu v ZDA. Znan je po svojih izjemno energičnih, pogosto kaotičnih in glasnih prenosi v živo, najpogosteje povezanih z video igrami, reakcijami in vsebinami iz resničnega življenja (IRL).

Ameriški vplivnež in Zoran Janković. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

V mestni hiši se je srečal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Pred obiskom Slovenijo navdušil Hrvate

No, vplivnež je včeraj obiskal Split in tam izvedel štiriurni prenos v živo kot del svoje evropske turneje.

Največ pozornosti je požel njegov obisk stadiona Poljud, kjer se je, kot velik navdušenec nad nogometom, pojavil v dresu Hajduka.