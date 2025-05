Nore besede milijarderja Billa Gatesa: To je rekel slovenskemu rekorderju (VIDEO)

Martin Strel je s svojo kariero in življenjem postal navdih za mnoge. Njegova zgodba je dokaz, da so meje le v naših glavah in da je z vztrajnostjo in trdim delom mogoče doseči tudi najbolj nemogoče cilje. Njegovi dosežki so rezultat ne le fizične pripravljenosti, temveč tudi mentalne moči in sposobnosti prilagajanja novim okoljem. Martin je s svojim pristopom in življenjem pokazal, da je mogoče premagati vse ovire, če verjamemo vase in v svoje zmožnosti. Njegova poznanstva in srečanja z vidnimi predstavniki kulture, politike in športa so vedno odmevna.

Ultramaratonec Martin Strel. FOTO: Marko Feist

Tokrat je delil neverjetne besede, ki mu naj bi jih naklonil eden najbolj premožnih zemljanov Bill Gates: »Jaz živim skromno, vendar mi je Bill Gates rekel, da bi zamenjal življenje z menoj,« nam je razkril v novem ŠOKkastu, kjer ni manjkalo iskrivih pripovedi iz njegovega življenja. Delil pa je tudi manj lepe trenutke iz otroštva, ki so ga zaznamovali.

