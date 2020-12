Nori podvig Jane Morelj: splezala na najvišjega v Evropi!

Jutranja ekipa Radia 1 nikoli ne počiva in z vso paro se pripravlja na dobrodelni maraton, ki ga že tradicionalno izpelje vsako leto decembra. Vsi jutranji junaki pa so dobili nalogo, da na čim bolj inovativen način pride novica med ljudi.se je odločila za pogumen podvig, splezala je namreč na trboveljski dimnik. To je najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in in sedmi najvišji dimnik na svetu. »Občutki, ko plezaš so nori, ko so pod tabo stvari in ljudje vse manjši in manjši. Vmes pridejo bolečine, utrujenost, ampak greš dalje, ker vešm zakaj to počneš – za dober namen,« je povedala po plezanju.